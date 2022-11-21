В Кыргызстане могут отменить визы для въезжающих для игры в казино иностранцев

Минэкономики Кыргызстана предлагает отменить визы для иностранцев, въезжающих для игры в казино.

Минэкономики Кыргызстана предлагает отменить визы для иностранцев, въезжающих для игры в казино.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, соответствующий законопроект сегодня, 21 ноября, опубликован на едином портале общественного обсуждения НПА.

Согласно предлагаемым изменениям в закон о внешней миграции, иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, могут въезжать и выезжать из Кыргызстана без оформления визы и регистрации действительного документа. Срок прибывания будет ограничен 15 сутками.

Также предлагается внести норму о специализированной игорной зоне в закон об игорной деятельности: "специализированная игорная зона - территория или инфраструктура, определяемая и/или создаваемая Кабинетом министров Кыргызской Республики, предназначенная для организации и ведения игорной деятельности, на территории которой могут действовать специальный правовой, валютный и другие режимы".

Закон об игорной деятельности, легализовавший деятельность казино для иностранцев был принят 30 июня 2022 года.