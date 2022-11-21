О нас

В Кыргызстане могут отменить визы для въезжающих для игры в казино иностранцев

В Кыргызстане могут отменить визы для въезжающих для игры в казино иностранцев Минэкономики Кыргызстана предлагает отменить визы для иностранцев, въезжающих для игры в казино.
Финансы
21 ноября 2022 г. 11:53
В Кыргызстане могут отменить визы для въезжающих для игры в казино иностранцев

Минэкономики Кыргызстана предлагает отменить визы для иностранцев, въезжающих для игры в казино.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, соответствующий законопроект сегодня, 21 ноября, опубликован на едином портале общественного обсуждения НПА.

Согласно предлагаемым изменениям в закон о внешней миграции, иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, могут въезжать и выезжать из Кыргызстана без оформления визы и регистрации действительного документа. Срок прибывания будет ограничен 15 сутками.

Также предлагается внести норму о специализированной игорной зоне в закон об игорной деятельности: "специализированная игорная зона - территория или инфраструктура, определяемая и/или создаваемая Кабинетом министров Кыргызской Республики, предназначенная для организации и ведения игорной деятельности, на территории которой могут действовать специальный правовой, валютный и другие режимы".

Закон об игорной деятельности, легализовавший деятельность казино для иностранцев был принят 30 июня 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Облигации Access Bank включены в листинг
Облигации Access Bank включены в листинг
21 ноября 2022 г. 11:04
Azercosmos выбирает страховщика
Azercosmos выбирает страховщика
21 ноября 2022 г. 10:14
Центральный банк Азербайджана выбрал страховщика
Центральный банк Азербайджана выбрал страховщика
21 ноября 2022 г. 09:58
Цены на золото вновь снизились
Цены на золото вновь снизились
21 ноября 2022 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2022)
21 ноября 2022 г. 09:30
В Евросоюзе резко возросло число заявлений о банкротстве
В Евросоюзе резко возросло число заявлений о банкротстве
21 ноября 2022 г. 07:15
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (19.11.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (19.11.2022)
19 ноября 2022 г. 09:15
Эксперт: Повышение уровня занятости населения усилит процесс возвращения в Карабах
Эксперт: Повышение уровня занятости населения усилит процесс возвращения в Карабах
18 ноября 2022 г. 16:15
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в финансовом секторе
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в финансовом секторе
18 ноября 2022 г. 15:44
В АТЭС сообщили о достижении договоренности об итоговой декларации на саммите
В АТЭС сообщили о достижении договоренности об итоговой декларации на саммите
18 ноября 2022 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi