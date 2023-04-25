В ЕЦБ заявили о повышении ставок на ближайшем заседании

На ближайшем заседании Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен будет опять повысить процентные ставки, но размер повышения предстоит обсуждить.

На ближайшем заседании Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен будет опять повысить процентные ставки, но размер повышения предстоит обсуждить.

Как передает Report, об этом сказал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в интервью французской газете Le Monde.

"Текущие данные предполагают, что на заседании Управляющего совета 4 мая мы должны опять повысить ставки", - сказал Лейн, добавив, что в дальнейшем политика банка будет зависеть от экономических данных.

Отметим, что регулятор в последний раз повысил базовую ставку в марте этого года на 50 базисных пунктов - до 3,5%.