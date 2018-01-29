В Баку проводится заседание Кредиторского комитета Bank Standard

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Баку началось очередное заседание Кредиторского комитета Bank Standard, который находится в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, заседание проходит в административном здании Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 16.

На заседании принимают участие председатель комитета, юрист Акрам Гасанов, около 50 кредиторов банка, а также сотрудники ADIF. Открывший заседание Гасанов сказал, что ликвидатор не только не помогает вернуть деньги кредиторам, но и мешает этому: "Заместитель исполнительного директора фонда Вугар Абдуллаев пообещал, что предоставит информацию о последней ситуации в Bank Standard и его имуществе. Но он не выполнил свое обещание. Кроме того, очередной план ликвидации банка не готов к утверждению".

Кроме того, по его словам, фонд работает с аудиторской фирмой KPMG, что неприемлемо: "Помимо того, что KPMG обслуживает Банк "Арцах" в оккупированном карабахском регионе Азербайджана, с другой стороны, эта компания оценила имущество Bank Standard по заниженной стоимости. К примеру, KPMG заявила, что недвижимость банка стоит 40 млн манатов. Однако в эту сумму может быть оценен только головной офис компании в центре города. Кроме того, KPMG заявила, что можно вернуть только 150 млн манатов из кредитного портфеля банка в 750 млн манатов. Фонд в свою очередь суммирует эти цифры и заявляет, что имеется только 190 млн манатов, которые заберет сам фонд. То есть кредиторы денег не получат. Кредиторский комитет возражает против этого и считает, что кредиторы должны быть первыми в очереди".