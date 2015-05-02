​В Баку начало работу 48-е ежегодное заседание Совета руководителей Азиатского банка развития

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня начало работу 48-е ежегодное заседание Совета руководителей Азиатского банка развития.

Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие около 3000 участников, в том числе, министры финансов и другие официальные лица правительств стран-членов, а также руководители центральных банков, представители частного сектора, международных финансовых институтов и гражданского общества, известные ученые, эксперты, представители молодежи и СМИ.

В центре внимания основного заседания Совета руководителей, на семинарах и панельных обсуждениях ежегодного собрания, которое пройдет под девизом "Усиление партнерства во имя развития", будут находиться вопросы глобального значения. В первый день работы ежегодного собрания, на семинарах и панельных заседаниях пройдут обсуждения на темы "Азербайджан 2020-й год: к передовой и многовекторной экономике", "Семинар АБР-МВФ: развитие финансового сектора для сохранения прогресса в Азии", а 3 мая - "Будущие ведущие для столпов развития Азии – Китайская Народная Республика, Индия, Индонезия", "Семинар АБР-Германия: проблемы и возможности городов Азии, пригодных для жизни", "Пересмотр Потенциала развития и Модели развития" и др., на которых примут участие известные исследователи и ученые Азиатского региона. 4 мая обсуждения продолжатся на официальной сессии открытия с участием Совета директоров, а затем на панелях "Переоценка энергетической политики по Азии", "Последние дебаты молодежи", "Экономика гендерного баланса", "Учения по стихийным бедствиям: организация устойчивого общества", "Влияние инфраструктурного финансирования на местное общество". В последний день мероприятия наряду со второй рабочей сессией Совета директоров будут проведены семинары "Расширение интеграции и сотрудничества между регионом, в котором расположен Азербайджан, и странами Центральной Азии" и др., состоится итоговая пресс-конференция президента АБР, которой ежегодное собрание завершит работу.

Азербайджан с 1999 года является членом АБР. За этот период АБР выделил кредиты Азербайджанскому правительству в объеме 1,8 млрд. долларов США, а организациям частного сектора - 168 млн. долларов США и гранты в размере почти 18 млн. долларов США.