​В Азербайджане зафиксирована инфляция в 2,7%

В январе текущего года цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысились на 2,7%, в том числе продовольствие, напитки и табачные изделия – 4,6%, непродовольственные товары - 1,1%, тарифы на платные услуги, оказываемые населению – 1,5%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

В январе в сравнении с предыдущим месяцем стоимость потребительских товаров и услуг повысилась на 0,6%, в том числе продовольствия, напитков и табачных изделий – 1,3%, непродовольственных товаров – 0,3%, тарифов на оказываемые населению платные услуги - 0,2%.