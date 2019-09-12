В Азербайджане в основной капитал направлено почти 9 млрд манатов

В январе-августе этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 8 627,2 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 66,7% израсходовано на строительно-монтажные работы.

В структуре общих инвестиций 64,3% пришлось на строительство производственных объектов, 26,0% - объектов сферы услуг, 9,7%- жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 70,7% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 55,9%, бюджетных средств – 27,7%, банковских кредитов – 7,8%, личных средств населения – 6,7%, средств внебюджетных фондов – 1,6%, прочих средств – 0,3%.