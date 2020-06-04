​В Азербайджане увеличились задолженности перед госбюджетом

В 2019 году в Азербайджане наблюдался рост задолженности по госбюджету, что произошло за счет финансовых санкций и роста процентных долгов, задолженность по основной сумме имеет тенденцию к сокращению.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

В заключении также говорится, что согласно отчетам о доходах бюджета, обеспеченных налоговыми органами, на конец 2019 года задолженности в госбюджет по сравнению с началом года увеличившись на 102,6 млн манатов или 9,3%, составили 1 207,8 млн манатов, а по основной сумме налога сократились на 4,4 млн манатов или на 0,5% - до 824,3 млн манатов, по финансовым санкциям возросли на 42,8 млн манатов или на 37,1% - до 158 млн манатов, а по процентным долгам – на 64,3 млн манатов или 40,1% - до 224,5 млн манатов.

Рост долга в размере 75 млн манатов пришелся на декабрь прошлого года.