​В Азербайджане для каждого банка разработана отдельная стратегия

В рамках Указа президента Азербайджана "О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц", по состоянию на 1 октября, в банки страны поступили средства на сумму 633 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

"В рамках продолжающего процесса реструктуризации будут вливаться дополнительные средства. Для каждого банка была разработана отдельная стратегия. Согласно стратегии, 58% выделенных средств будут переданы МСП, 23% - микропредпринимателям и 19% - крупным субъектам предпринимательства", - сказал он.