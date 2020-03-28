В Азербайджане более 3 тыс. страховых работников будут работать из дома

В целях предотвращения распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции (COVID-19) Кабинет министров установил нерабочие дни во многих отраслях бизнеса по стране.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общественного объединения "Ассоциации страховщиков Азербайджана".

В информации говорится, что на основании этого решения страховые компании частично приостановили деятельность в своих офисах.

"Как известно, в страховом секторе Азербайджана работают более 3000 сотрудников. Для защиты их здоровья и предотвращения распространения заболевания деятельность сотрудников в офисах была временно приостановлена, и решением руководства они смогут продолжить свою деятельность дома, в полностью комфортной и безопасной обстановке.

Вместе с тем не произошло никаких изменений в услугах и видах деятельности, предоставляемых гражданам в страховых случаях. Страховые компании стремятся обеспечить бесперебойность предоставления страховых услуг гражданам в полном штате. "Очевидно, что, следуя правилам безопасности, персонал управления инцидентами сможет помочь гражданам в случае аварии, как и прежде", - сказали в ASA.