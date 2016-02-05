​В Азербайджане вырос объем денежной массы в широком смысле

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Объем денежной массы в широком смысле в Азербайджане на 1 января 2016 года составил 21 318,6 млн. манатов, что на 3 874,1 млн. манатов или 22,21% больше показателя на 1 декабря 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА), этот показатель по сравнению с началом 2015 года сократился на 247,8 млн. манатов или 1,15%. Отметим, что максимальный объем денежной массы в широком смысле в Азербайджане был зафиксирован в ноябре 2014 года и составил 21 689,8 млн. манатов.

Объем манатной денежной массы в широком смысле на 1 января 2016 года составил 8 613,1 млн. манатов, что на 436,9 млн. манатов или 4,83% меньше показателя на 1 декабря 2015 года. По сравнению с началом прошлого года этот показатель сократился на 8 822,7 млн. манатов или 50,6%. Отметим, что объем манатной денежной массы в широком смысле достиг максимума в ноябре 2014 года и составил 17 525,2 млн. манатов.

Аналитическая группа Report отмечает, что в декабре темпы сокращения манатной денежной массы в широком смысле ускорились. Это связано с переводом населением своих манатных сбережений в валютные до и после декабрьской девальвации. В итоге объем денежной массы в широком смысле вырос, манатная денежная масса сократилась. Ожидается, что эта тенденция изменится в ближайшие месяцы и будет двигаться в обратном направлении. Укрепление курса маната будет способствовать росту объема манатной денежной массы в широком смысле.