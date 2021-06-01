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В Азербайджане выдано свыше 34 тыс. ипотечных кредитов по гослинии

В Азербайджане выдано свыше 34 тыс. ипотечных кредитов по гослинии До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 34 003 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 810,22 млн манатов.
Финансы
1 июня 2021 г. 10:47
В Азербайджане выдано свыше 34 тыс. ипотечных кредитов по гослинии

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 34 003 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 810,22 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, структура заявила, что до сих пор дала гарантию на бизнес-кредиты на сумму 231,27 млн манатов, 822 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на английском языке Azerbaijan issues mortgage loans to more than 34,000 borrowers 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xəttilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 34 mini ötüb

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