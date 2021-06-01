В Азербайджане выдано свыше 34 тыс. ипотечных кредитов по гослинии

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 34 003 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 810,22 млн манатов.

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 34 003 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 810,22 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, структура заявила, что до сих пор дала гарантию на бизнес-кредиты на сумму 231,27 млн манатов, 822 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.