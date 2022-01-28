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В Азербайджане вновь введены в обращение 84-дневные ноты

В Азербайджане вновь введены в обращение 84-дневные ноты С сегодняшнего дня Центральный банк Азербайджана (ЦБА) вновь ввел в обращение 84-дневные ноты.
Финансы
28 января 2022 г. 14:23
В Азербайджане вновь введены в обращение 84-дневные ноты

С сегодняшнего дня Центральный банк Азербайджана (ЦБА) вновь ввел в обращение 84-дневные ноты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

Согласно информации, состоялся аукцион по размещению на бирже нот ЦБА на 30 млн манатов со сроком обращения 84 дня. На аукционе 17 инвесторов представили заказы с ценовым интервалом в 98,6193 (6%) и 99,2129 (3,4%) манатов. Общая сумма заказов по номинальной стоимости составила 279,764 млн манатов. В конечном итоге, все ноты были размещены. По решению ЦБА, средняя цена нот была определена в 99,2129 манатов (3,4%).

В настоящее время стоимость находящихся в обращении нот ЦБА равняется 430 млн манатов. Из этого 400 млн манатов составляют 28-дневные ноты с доходностью 6,1% годовых. Оставшиеся ноты на 30 млн манатов с доходностью 3,4% годовых с сегодняшнего дня находятся в обороте.

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Версия на английском языке Central bank puts 84-day notes in circulation in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 84 günlük notlar yenidən dövriyyəyə buraxılıb

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