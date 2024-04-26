Мехмет Гюлез: Азербайджан - одна из основных стран региона, получающих консультации от Mastercard

Азербайджан является одной из основных стран региона, получающих консультационные услуги от международной организации платежных услуг Mastercard.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции компании заявил вице-президент по развитию бизнеса Mastercard Мехмет Гюлез.
"В настоящее время мы оказываем консультационные услуги 7-8 топовым банкам Азербайджана, и количество заявок в данном направлении увеличивается. Мы также сотрудничаем с Центральным банком Азербайджана, и это будет продолжительно", - отметил Гюлез.