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Скорость обращения азербайджанского маната незначительно возросла

Скорость обращения азербайджанского маната незначительно возросла По состоянию на 1 апреля текущего года курс обращения азербайджанского маната составил 3,38 пункта.
Финансы
26 апреля 2024 г. 15:46
Скорость обращения азербайджанского маната незначительно возросла

По состоянию на 1 апреля текущего года курс обращения азербайджанского маната составил 3,38 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,13 пункта больше, чем на 1 марта, на 0,1 пункта меньше, чем в начале года, и на 0,7 пункта меньше, чем год назад.

Отметим, что согласно статистике ЦБА, самый низкий порог скорости обращения маната за последние 17 лет был зафиксирован в конце января 2015 года, накануне первой за последние годы девальвации, и составил 2,68 пункта. А самый высокий уровень этого показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının dövretmə sürəti cüzi artıb

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