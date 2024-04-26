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В Азербайджане значительно повысилась сумма безналичных платежей

В Азербайджане значительно повысилась сумма безналичных платежей В марте этого года сумма безналичных платежей в Азербайджане выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 млрд 697 млн манатов.
Финансы
26 апреля 2024 г. 17:05
В Азербайджане значительно повысилась сумма безналичных платежей

В марте этого года сумма безналичных платежей в Азербайджане выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 млрд 697 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, из них 4 млрд 737 млн манатов пришлись на электронную торговлю.

Из оставшейся суммы 952 млн манатов были реализованы через POS-терминалы, а 8 млн манатов - посредством терминалов самообслуживания. С начала года объем безналичных внутригосударственных операций с платежными картами составил 61,7% от общего объема внутригосударственных карточных операций.

На 1 апреля текущего года количество платежных карт в Азербайджане составило 17 млн 421 тыс. единиц, что на 0,4% больше в месячном сравнении, на 2,9% больше, чем в начале года, и на 22,3% больше в годовом исчислении.

За последний год количество дебетовых карт в стране увеличилось на 22,8% - до 15,143 млн, а количество кредитных карт – на 18,9% - до 2,278 млн. Сумма оборота по этим картам составила 8,906 млрд манатов (на 36% больше, чем годом ранее) и 645 млн манатов (на 41,4% больше) соответственно.

За отчетный период количество банкоматов в стране увеличилось на 2,7% - до 3 152 единиц (1 639 по городу Баку), а количество POS-терминалов - на 13,7% - до 91 755 единиц (59 638 по Баку).

В настоящее время существует 3 основных типа международных платежных систем: карточные, электронные и универсальные. Наиболее популярными в мире являются 5 международных карточных платежных систем - Visa International, MasterCard International, American Express, Diners Club International и JCB Card. Эти финансовые гиганты также активно сотрудничают с банками Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases volume of cashless payments by 60%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin məbləği martda 60 % artıb

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