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В Азербайджане денежная масса выросла на 9%

В Азербайджане денежная масса выросла на 9% На 1 апреля этого года объем денежной массы в широком определении в Азербайджане составил 44 млрд 830,3 млн манатов.
Финансы
26 апреля 2024 г. 15:07
В Азербайджане денежная масса выросла на 9%

На 1 апреля этого года объем денежной массы в широком определении в Азербайджане составил 44 млрд 830,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, объем денежной массы в широком определении увеличился на 0,2% в месячном исчислении, уменьшился на 0,5% по сравнению с началом года, и на 9,1% - в годовом выражении.

Объем денежной массы в широком определении в манатах на конец марта составил 34 млрд 453,6 млн манатов. Это на 0,6% больше аналогичного показателя на конец февраля, на 2,6% меньше, чем в начале года, и на 16% больше, чем год назад.

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Версия на английском языке Broad money supply in Azerbaijan up by 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 9 % artıb

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