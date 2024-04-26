В Азербайджане денежная масса выросла на 9%

На 1 апреля этого года объем денежной массы в широком определении в Азербайджане составил 44 млрд 830,3 млн манатов.

На 1 апреля этого года объем денежной массы в широком определении в Азербайджане составил 44 млрд 830,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, объем денежной массы в широком определении увеличился на 0,2% в месячном исчислении, уменьшился на 0,5% по сравнению с началом года, и на 9,1% - в годовом выражении.

Объем денежной массы в широком определении в манатах на конец марта составил 34 млрд 453,6 млн манатов. Это на 0,6% больше аналогичного показателя на конец февраля, на 2,6% меньше, чем в начале года, и на 16% больше, чем год назад.