О нас

Кредитные вложения НКО Азербайджана впервые превысили 1 млрд манатов

Кредитные вложения НКО Азербайджана впервые превысили 1 млрд манатов Кредитные вложения в экономику Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2024 года составили 25 млрд 442,7 млн манатов.
Финансы
26 апреля 2024 г. 16:22
Кредитные вложения НКО Азербайджана впервые превысили 1 млрд манатов

Кредитные вложения в экономику Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2024 года составили 25 млрд 442,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,3% больше, чем в прошлом месяце, на 6,1% больше, чем в начале года, и на 23,1% больше, чем годом ранее.

На долю частных банков пришлось 18 млрд 086,7 млн манатов или 71,1% кредитных вложений, что на 12,5% больше, чем год назад.

Кредитные вложения государственных банков за отчетный период составили 6 млрд 015,9 млн манатов, что на 51,8% больше, чем год назад. За год удельный вес государственных банков в общем объеме кредитных вложений вырос с 19,2% до 23,6%.

На конец марта кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НКО) составили 1 340,1 млн манатов, что в 2,1 раза больше, чем год назад. Удельный вес НКО в общем объеме кредитных вложений за год вырос с 3% до 5,3%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BOKT-larının kredit qoyuluşu ilk dəfə 1 milyard manatı ötüb

Экслюзивные новости

SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi