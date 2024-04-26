Кредитные вложения НКО Азербайджана впервые превысили 1 млрд манатов

Кредитные вложения в экономику Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2024 года составили 25 млрд 442,7 млн манатов.

Кредитные вложения в экономику Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2024 года составили 25 млрд 442,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,3% больше, чем в прошлом месяце, на 6,1% больше, чем в начале года, и на 23,1% больше, чем годом ранее.

На долю частных банков пришлось 18 млрд 086,7 млн манатов или 71,1% кредитных вложений, что на 12,5% больше, чем год назад.

Кредитные вложения государственных банков за отчетный период составили 6 млрд 015,9 млн манатов, что на 51,8% больше, чем год назад. За год удельный вес государственных банков в общем объеме кредитных вложений вырос с 19,2% до 23,6%.

На конец марта кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НКО) составили 1 340,1 млн манатов, что в 2,1 раза больше, чем год назад. Удельный вес НКО в общем объеме кредитных вложений за год вырос с 3% до 5,3%.