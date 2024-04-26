Депозиты в азербайджанских банках незначительно сократились

По состоянию на 1 апреля текущего года депозитный портфель банков Азербайджана составил 37 млрд 127,6 млн манатов.

По состоянию на 1 апреля текущего года депозитный портфель банков Азербайджана составил 37 млрд 127,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,1% меньше, чем в прошлом месяце, на 0,4% больше, чем на начало года, и на 7,4% больше, чем годом ранее.

Из них 57,6%, или 21 млрд 376,7 млн манатов, выделено нефинансовым организациям, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

За год вклады населения увеличились на 9,9% и достигли 13 млрд 150,5 млн манатов, а депозиты финансовых организаций сократились на 1,5% и достигли 2 млрд 600,4 млн манатов.

За отчетный период 23 млрд 214,8 млн манатов (рост за год на 0,4%) составили краткосрочные депозиты, а 13 млрд 912,9 млн манатов (рост на 21,7%) - долгосрочные депозиты.

Отметим, что в Азербайджане действуют 23 банка.