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Азербайджанские банкиры ознакомились с новыми технологиями Bank of New York Mellon

Азербайджанские банкиры ознакомились с новыми технологиями Bank of New York Mellon Представители банковского сектора Азербайджана ознакомились с передовым опытом Bank of New York Mellon в области применения новых технологий.
Финансы
26 апреля 2024 г. 16:45
Азербайджанские банкиры ознакомились с новыми технологиями Bank of New York Mellon

Представители банковского сектора Азербайджана ознакомились с передовым опытом Bank of New York Mellon в области применения новых технологий.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Заключительная встреча в рамках банковской миссии Азербайджана состоялась в Нью-Йорке с представителями Bank of New York Mellon. На встрече с главным исполнительным вице-президентом банка Хани Каблави мы проинформировали о банковской миссии Азербайджана и обменялись мнениями о возможностях двустороннего сотрудничества. Также вместе с членами миссии мы посетили киберцентр, центры технологий и операций Банка, ознакомились с основными направлениями деятельности и передовым опытом в сфере внедрения новых технологий", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijani bankers familiarize themselves with advanced practices of Bank of New York Mellon
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan bankirləri "Bank of New York Mellon"un yeni texnologiyaları ilə tanış olub

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