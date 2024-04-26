Азербайджанские банкиры ознакомились с новыми технологиями Bank of New York Mellon

Представители банковского сектора Азербайджана ознакомились с передовым опытом Bank of New York Mellon в области применения новых технологий.

Представители банковского сектора Азербайджана ознакомились с передовым опытом Bank of New York Mellon в области применения новых технологий.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Заключительная встреча в рамках банковской миссии Азербайджана состоялась в Нью-Йорке с представителями Bank of New York Mellon. На встрече с главным исполнительным вице-президентом банка Хани Каблави мы проинформировали о банковской миссии Азербайджана и обменялись мнениями о возможностях двустороннего сотрудничества. Также вместе с членами миссии мы посетили киберцентр, центры технологий и операций Банка, ознакомились с основными направлениями деятельности и передовым опытом в сфере внедрения новых технологий", - отметил он.