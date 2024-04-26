ЦБА организовал презентацию для экономистов-экспертов

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) для экспертов-экономистов организована презентация, посвященная стратегии развития финансового сектора в 2024-2026 годах.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) для экспертов-экономистов организована презентация, посвященная стратегии развития финансового сектора в 2024-2026 годах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе презентации, проведенной в интерактивной форме, экспертам была предоставлена подробная информация о приоритетных стратегических целях по секторам. Также были даны ответы на вопросы экспертов о стратегии.

Напомним, что в ”Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" отражены такие приоритеты, как развитие страхования, рынков капитала и платежных систем в стране, а также дальнейшее укрепление устойчивости банковского сектора. Расширение финансовой инклюзивности, повышение инклюзивности финансовых услуг и диверсификация финансовых инструментов, повышение эффективности в секторе, внедрение корпоративного управления, а также повышение прозрачности и устойчивости являются стратегическими целями, определенными в рамках Стратегии.