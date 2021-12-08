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В Азербайджане внебюджетные фонды будут создаваться без образования юридического лица

В Азербайджане внебюджетные фонды будут создаваться без образования юридического лица В Азербайджане отменяется требование о создании внебюджетного фонда, не имея статуса юридического лица.
Финансы
8 декабря 2021 г. 10:16
В Азербайджане внебюджетные фонды будут создаваться без образования юридического лица

В Азербайджане отменяется требование о создании внебюджетного фонда, не имея статуса юридического лица.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел свое отражение в предлагаемых изменениях в закон "О бюджетной системе“.

Комментируя соответствующий законопроект, Счетная палата заявила, что создание внебюджетного фонда без образования юридического лица ограничено не только законом “О бюджетной системе”, но и Гражданским кодексом. Однако на практике, к примеру, фонд страхования от безработицы рассматривается как внебюджетный фонд, хотя и не является юридическим лицом.

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