В Азербайджане внебюджетные фонды будут создаваться без образования юридического лица

В Азербайджане отменяется требование о создании внебюджетного фонда, не имея статуса юридического лица.

В Азербайджане отменяется требование о создании внебюджетного фонда, не имея статуса юридического лица.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел свое отражение в предлагаемых изменениях в закон "О бюджетной системе“.

Комментируя соответствующий законопроект, Счетная палата заявила, что создание внебюджетного фонда без образования юридического лица ограничено не только законом “О бюджетной системе”, но и Гражданским кодексом. Однако на практике, к примеру, фонд страхования от безработицы рассматривается как внебюджетный фонд, хотя и не является юридическим лицом.