О нас

В Азербайджане в 2023 году более 5 тыс. граждан получили ипотечные кредиты по государственной линии

В Азербайджане в 2023 году более 5 тыс. граждан получили ипотечные кредиты по государственной линии В этом году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) ипотечные кредиты получили 5,2 тыс. граждан.
Финансы
30 ноября 2023 г. 16:04
В Азербайджане в 2023 году более 5 тыс. граждан получили ипотечные кредиты по государственной линии

В этом году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) ипотечные кредиты получили 5,2 тыс. граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента ипотечного кредитования Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев.

По его словам, всего заемщикам были выданы кредиты на сумму 433 млн манатов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"30% кредитов, выданных в этом году, были льготными. Спрос на ипотечные кредиты очень высок, с начала 2023 года в фонд поступили заявки на рекордную сумму - 1,6 млрд манатов. А это на 20% больше, чем год назад. Поскольку к концу года ожидается продажа льготных квартир Госагентством жилищного строительства, мы ждем продолжения высокой динамики ипотечного кредитования", - сказал Абдуллаев.

Напомним, что на сегодняшний день ИКГФ выдал кредиты на сумму 2 млрд 850,029 млн манатов 47 525 заемщикам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il 5 mindən çox vətəndaş dövlət xətti ilə ipoteka krediti alıb

Самое важное

Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
30 ноября 2023 г. 14:16
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
30 ноября 2023 г. 13:51
Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
ФотоПрезидент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
29 ноября 2023 г. 14:18
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
29 ноября 2023 г. 14:00
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
28 ноября 2023 г. 16:31
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
28 ноября 2023 г. 13:20
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
28 ноября 2023 г. 11:46
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
28 ноября 2023 г. 11:41
Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
ФотоПодписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
27 ноября 2023 г. 16:42
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi