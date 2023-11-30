В Азербайджане в 2023 году более 5 тыс. граждан получили ипотечные кредиты по государственной линии

В этом году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) ипотечные кредиты получили 5,2 тыс. граждан.

В этом году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) ипотечные кредиты получили 5,2 тыс. граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента ипотечного кредитования Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев.

По его словам, всего заемщикам были выданы кредиты на сумму 433 млн манатов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"30% кредитов, выданных в этом году, были льготными. Спрос на ипотечные кредиты очень высок, с начала 2023 года в фонд поступили заявки на рекордную сумму - 1,6 млрд манатов. А это на 20% больше, чем год назад. Поскольку к концу года ожидается продажа льготных квартир Госагентством жилищного строительства, мы ждем продолжения высокой динамики ипотечного кредитования", - сказал Абдуллаев.

Напомним, что на сегодняшний день ИКГФ выдал кредиты на сумму 2 млрд 850,029 млн манатов 47 525 заемщикам.