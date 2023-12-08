В Азербайджане увеличились поступления от социального, медицинского и страхования от безработицы

В январе-ноябре 2023 года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане за счет "отбеливания" численности наемных работников и фонда заработной платы превысили 4,6 млрд манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.
Согласно информации, это на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В том числе, за последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 15,8% и составили 3 млрд манатов.
За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы выросли на 15,2% и достигли 163,6 млн манатов, а поступления по внебюджетным организациям выросли на 16,4% и достигли 121,2 млн манатов.
За год поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 14,8% и составили 842 млн манатов, а поступления по внебюджетным организациям увеличились на 17% и составили 593,3 млн манатов.