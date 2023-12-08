О нас

В Азербайджане увеличились поступления от социального, медицинского и страхования от безработицы

В Азербайджане увеличились поступления от социального, медицинского и страхования от безработицы В январе-ноябре 2023 года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане за счет "отбеливания" численности наемных работников и фонда заработной платы превысили 4,6 млрд манатов.
Финансы
8 декабря 2023 г. 15:05
В Азербайджане увеличились поступления от социального, медицинского и страхования от безработицы

В январе-ноябре 2023 года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане за счет "отбеливания" численности наемных работников и фонда заработной платы превысили 4,6 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, это на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В том числе, за последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 15,8% и составили 3 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы выросли на 15,2% и достигли 163,6 млн манатов, а поступления по внебюджетным организациям выросли на 16,4% и достигли 121,2 млн манатов.

За год поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 14,8% и составили 842 млн манатов, а поступления по внебюджетным организациям увеличились на 17% и составили 593,3 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Incomes from social, unemployment and compulsory medical insurance rise in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

Самое читаемое

МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
4 декабря 2023 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi