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В Азербайджане темпы экономического роста приблизились к 5%

В Азербайджане темпы экономического роста приблизились к 5% За январь-сентябрь текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 62 877,4 млн манатов, или на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
15 октября 2021 г. 11:46
В Азербайджане темпы экономического роста приблизились к 5%

За январь-сентябрь текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 62 877,4 млн манатов, или на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 1,4%, а в ненефтегазовом секторе - на 6,2%.

В структуре ВВП 40,1% пришлось на промышленность, 10,3% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7,1% - на транспорт и складское хозяйство, 6,9% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 5,2% - на строительство, 1,8% - на информацию и связь, 1,1% - на размещение туристов и общественное питание, 18,4% - на другие отрасли, чистые налоги на продукцию составили 9,1%.

За год ВВП на душу населения вырос на 20,2% и составил 6 279 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economic growth rates close to 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iqtisadi artım tempi 5%-ə yaxınlaşıb

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