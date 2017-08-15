В Азербайджане сократился дефицит бюджета

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2017 года в государственный бюджет Азербайджана поступило 9 410,7 млн манатов, израсходовано - 9 765,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, бюджет исполнен с дефицитом в 354,9 млн манатов или до 0,9% ВВП.

Напомним, что за январь-июнь доходы государственного бюджета Азербайджана составили 7 724,8 млн манатов. На финансирование различных социально-экономических мероприятий израсходовано 8 193,7 млн манатов. Дефицит исполнения бюджета составил 468,9 млн манатов или 1,5% ВВП.