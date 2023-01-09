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В Азербайджане со следующего месяца проценты по вкладам могут облагаться налогом

В Азербайджане со следующего месяца проценты по вкладам могут облагаться налогом Со следующего месяца в Азербайджане могут облагаться налогом годовые процентные доходы по вкладам физических лиц, выплачиваемые местными банками и местными филиалами иностранных банков.
Финансы
9 января 2023 г. 11:29
В Азербайджане со следующего месяца проценты по вкладам могут облагаться налогом

Со следующего месяца в Азербайджане могут облагаться налогом годовые процентные доходы по вкладам физических лиц, выплачиваемые местными банками и местными филиалами иностранных банков.

Как сообщает Report, указанные доходы освобождены от налогообложения с 1 февраля 2016 года сроком на 7 лет.

Пока законопроект о продлении указанного срока не поступил в Милли Меджлис.

Напомним, что освобождение процентов по вкладам от уплаты налога является одним из шагов, предпринятых для предотвращения оттока сбережений из банков после двух девальваций маната в 2015 году. Кроме того, с 4 марта 2016 года по 5 апреля 2021 года вклады в Азербайджане были полностью застрахованы.

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Версия на английском языке Deposit interest may be taxed in Azerbaijan from next month
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn aydan əmanət faizləri vergiyə cəlb edilə bilər

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