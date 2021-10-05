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В Азербайджане смартфоны смогут использовать в качестве POS-терминалов

В Азербайджане смартфоны смогут использовать в качестве POS-терминалов Рабочая группа при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) совместно с представителями Центрального банка обсудила предлагаемые дополнения и изменения в "Правила установки, использования и применения POS-терминалов", сообщает Report со ссылкой на АБА.
Финансы
5 октября 2021 г. 16:00
В Азербайджане смартфоны смогут использовать в качестве POS-терминалов

Рабочая группа при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) совместно с представителями Центрального банка обсудила предлагаемые дополнения и изменения в "Правила установки, использования и применения POS-терминалов", сообщает Report со ссылкой на АБА.

В рамках обсуждений были затронуты в основном дополнения и изменения по формированию инновационной POS-терминальной сети нового поколения. Предлагаемые изменения включают использование мобильных телефонов в качестве POS-терминалов и принятие цифровых платежей по аналогии со странами с передовой платежной экосистемой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mobil telefonlardan POS-terminal kimi də istifadə edilə bilər

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