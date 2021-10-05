В Азербайджане смартфоны смогут использовать в качестве POS-терминалов

Рабочая группа при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) совместно с представителями Центрального банка обсудила предлагаемые дополнения и изменения в "Правила установки, использования и применения POS-терминалов", сообщает Report со ссылкой на АБА.

Рабочая группа при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) совместно с представителями Центрального банка обсудила предлагаемые дополнения и изменения в "Правила установки, использования и применения POS-терминалов", сообщает Report со ссылкой на АБА.

В рамках обсуждений были затронуты в основном дополнения и изменения по формированию инновационной POS-терминальной сети нового поколения. Предлагаемые изменения включают использование мобильных телефонов в качестве POS-терминалов и принятие цифровых платежей по аналогии со странами с передовой платежной экосистемой.