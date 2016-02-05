​В Азербайджане резко вырос объем проблемных кредитов

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 января 2016 года составил 1 508,5 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов вырос на 278,9 млн. манатов или 22,68% по сравнению с 1 декабря 2015 года, 532,2 млн. манатов или 54,51% - с началом 2015 года.

Удельный вес просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле составил 6,9%. Отметим, что на 1 декабря этот показатель был равен 6,6%, на начало прошлого года - 5,3%.

Доля проблемных кредитов в национальной валюте на 1 января составила 840,2 млн. манатов, что на 5,8 млн. манатов или 0,7% меньше по сравнению с 1 декабря и на 72,6 млн. манатов или 9,5% больше - с началом года. Удельный вес этих кредитов в структуре манатных кредитов за последний месяц сократился на 0,2 процентных пункта, с начала года вырос на 1,9 процентных пункта и достиг 7,6%.

Доля краткосрочных кредитов в национальной валюте достигла 15,1%. В прошлом месяце этот показатель был равен 15%, в начале прошлого года - 12,1%.

В структуре долгосрочных манатных кредитов удельный вес проблемных кредитов составил на 1 января 6,2%, в начале года - 4,2%, на 1 декабря - 6,3%.

Объем просроченных кредитов в иностранной валюте на начало этого года составил 668,3 млн. манатов. Это на 284,7 млн. манатов или 74,2% больше показателя на 1 декабря, 459,5 млн. манатов или в 2,2 раза больше по сравнению с 1 января прошлого года.

Удельный вес проблемных кредитов в иностранной валюте на 1 января составил 6,2% совокупного кредитного портфеля. На начало декабря этот показатель был равен 4,9%, в начале прошлого года - 4,1%.

В структуре краткосрочных кредитов в иностранной валюте удельный вес проблемных кредитов составил на 1 января 8,6%. Отметим, что в прошлом месяце этот показатель был равен 6,6%, в начале года - 6,3%.

В структуре долгосрочных кредитов в иностранной валюте удельный вес проблемных кредитов составил на 1 января этого года 5,1%, 1 декабря - 3,9%, в начале года - 3,3%.