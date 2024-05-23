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В Азербайджане предлагается пересмотреть прогноз экономического роста на этот год

В Азербайджане предлагается пересмотреть прогноз экономического роста на этот год Прогнозы экономического роста в Азербайджане в этом году должны быть пересмотрены.
Финансы
23 мая 2024 г. 12:56
В Азербайджане предлагается пересмотреть прогноз экономического роста на этот год

Прогноз экономического роста в Азербайджане на этот год должен быть пересмотрен.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Али Масимли в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Прогноз экономического роста такой динамично развивающейся страны как Азербайджан составляет 1,5%. Думаю, он должен достигать 5%. Показатели четырех месяцев этого года свидетельствуют о том, что мы можем достичь этого прогноза", - отметил он.

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