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В Азербайджане повышается прогноз по акцизам

В Азербайджане повышается прогноз по акцизам На долю акцизных поступлений придется 1 384,75 млн манатов доходов пересмотренного госбюджета Азербайджана на 2023 год.
Финансы
30 мая 2023 г. 16:57
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам

На долю акцизных поступлений придется 1 384,75 млн манатов доходов пересмотренного госбюджета Азербайджана на 2023 год.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

По информации, это на 0,5% больше утвержденного прогноза на 2023 год.

Государственный таможенный комитет обеспечит 12,4% указанной суммы или 171,75 млн манатов, а Государственная налоговая служба при Министерстве экономики - 87,6% или 1 213 млн манатов. Это соответственно на 2,8% меньше и на 1% больше утвержденных прогнозов на 2023 год.

Отметим, что после внесения поправок доходы бюджета в текущем году ожидаются на уровне 33 млрд 779,5 млн манатов, а расходы - 36 млрд 568,8 млн манатов.

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