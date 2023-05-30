В Азербайджане повышается прогноз по акцизам

На долю акцизных поступлений придется 1 384,75 млн манатов доходов пересмотренного госбюджета Азербайджана на 2023 год.

На долю акцизных поступлений придется 1 384,75 млн манатов доходов пересмотренного госбюджета Азербайджана на 2023 год.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

По информации, это на 0,5% больше утвержденного прогноза на 2023 год.

Государственный таможенный комитет обеспечит 12,4% указанной суммы или 171,75 млн манатов, а Государственная налоговая служба при Министерстве экономики - 87,6% или 1 213 млн манатов. Это соответственно на 2,8% меньше и на 1% больше утвержденных прогнозов на 2023 год.

Отметим, что после внесения поправок доходы бюджета в текущем году ожидаются на уровне 33 млрд 779,5 млн манатов, а расходы - 36 млрд 568,8 млн манатов.