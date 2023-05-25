В Азербайджане планируется внедрение для инвесткомпаний аналога механизма страхования банковских вкладов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует внедрить аналог механизма страхования банковских вкладов для инвестиционных компаний.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует внедрить аналог механизма страхования банковских вкладов для инвестиционных компаний.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ, по итогам встреч, проведенных в Баку с представителями финансово-банковской системы Азербайджана.

Отметим, что с апреля 2021 года под систему страхования подпадают депозиты физических лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством, в размере, не превышающем 20 тыс. манатов, а также вклады граждан до 100 тыс. манатов (по вкладам в инвалюте на сумму эквивалентную 100 тыс. манатов).

Как отметила Г. Хайдаршина, в течение последних 12 месяцев Центробанк Азербайджана внедрил ряд пруденциальных механизмов для развития местного рынка и снижения рисков инвесторов. Эти механизмы включают совершенствование законодательной базы, а также разработку инфраструктуры.

"Кроме того, совместно с правительством осуществляются регулирующие меры. В частности, введен 10 %-ный налог на доходы по вкладам физических лиц. Раньше на этот налог действовал мораторий, который продлевался каждый год. В то же время не взимается налог с доходов физических лиц от инвестиций в облигации. Примечательно, что это относится только к выпускам рыночных облигаций и не влияет на внебиржевое размещение", - сказала она.

По ее словам, ЦБА также ослабил резервные требования для банковских инвестиций в ценные бумаги, торгуемые на Бакинской фондовой бирже. Норма резервирования в 0% действует для инвестиционных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов, и 1% для облигаций других местных эмитентов. При этом для вложений в ценные бумаги иностранных эмитентов с рейтингом ниже инвестиционного уровня действует норма резервирования в размере 25%.

"Для ограничения рисков инвесторов Центробанк планирует ввести новые пруденциальные меры по надзору за инвестиционными компаниями с целью повышения их надежности.", - сообщила главный экономист Газпромбанка.