​В Азербайджане официальный курс 1 доллара составил 1.05 AZN

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана распространил заявление. Как сообщает Report, в документе сказано, что, согласно решению Правления Центрального банка от 21 февраля 2015 года, по состоянию на 21 февраля 2015 года официальный курс 1 доллара составил 1.05 AZN.

В заявлении отмечается, что это решение принято с целью создания дополнительных стимулов для разветвления экономики, усиление конкурентоспособности в международном масштабе и экспортного потенциала, обеспечения равновесия платежного баланса и стратегической стабильности международной платежеспособности страны.

"Коррекция курса маната также направлена на нейтрализацию отрицательного влияния на конкурентоспособность национальной экономики значительного снижения курса национальных валют большинства стран, являющихся нашими внешнеторговыми партнерами. Центральный банк продолжит участие в валютном рынке в рамках установленного коридора", - говорится в заявлении.