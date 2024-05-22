О нас

В Азербайджане обсуждено совершенствование законодательства о рынке капитала 

В Азербайджане обсуждено совершенствование законодательства о рынке капитала  В Азербайджане состоялось мероприятие по совершенствованию законодательства о рынке капитала при совместной организации ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и ОО "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" (AFBİA).
Финансы
22 мая 2024 г. 15:48
В Азербайджане обсуждено совершенствование законодательства о рынке капитала 

В Азербайджане состоялось мероприятие по совершенствованию законодательства о рынке капитала при совместной организации ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и ОО "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" (AFBİA).

Как сообщает Report со ссылкой на ассоциацию, в мероприятии приняли участие представители Центрального банка Азербайджана (ЦБА), компаний-членов AFBIA, отечественных и зарубежных консалтинговых и юридических компаний, действующих в стране.

На мероприятии обсуждено действующее законодательство, а также изменения, которые могут повлиять на развитие рынков капитала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kapital bazarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi müzakirə olunub

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi