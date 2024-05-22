В Азербайджане обсуждено совершенствование законодательства о рынке капитала 

В Азербайджане состоялось мероприятие по совершенствованию законодательства о рынке капитала при совместной организации ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и ОО "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" (AFBİA).
Как сообщает Report со ссылкой на ассоциацию, в мероприятии приняли участие представители Центрального банка Азербайджана (ЦБА), компаний-членов AFBIA, отечественных и зарубежных консалтинговых и юридических компаний, действующих в стране.
На мероприятии обсуждено действующее законодательство, а также изменения, которые могут повлиять на развитие рынков капитала.