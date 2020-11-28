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В Азербайджане объем расширенной манатной денежной массы обновил исторический максимум

В Азербайджане объем расширенной манатной денежной массы обновил исторический максимум В месячном сравнении этот показатель увеличился на 145,8 млн манатов или 0,8%.
Финансы
28 ноября 2020 г. 14:11
В Азербайджане объем расширенной манатной денежной массы обновил исторический максимум

Объем расширенной денежной массы в Азербайджане на 1 ноября 2020 года составил 26 млрд 947,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, данный показатель на 501 млн манатов или 1,9% больше аналогичного показателя за 2019 год.

В месячном сравнении объем расширенной денежной массы увеличился на 164,6 млн манатов или 0,6%.

Денежная масса в манатах в годовом исчислении увеличилась на 2 млрд 234,6 млн манатов или 13,7% и на 1 ноября этого года составила 18 млрд 573,6 млн манатов. В месячном сравнении этот показатель увеличился на 145,8 млн манатов или 0,8%.

Отметим, что объем расширенной манатной денежной массы обновил исторический максимум, достигнув 18 млрд 573,6 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi tarixi maksimumunu yeniləyib

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