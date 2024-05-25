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В Азербайджане незначительно повышен прогноз по сбору налога на добычу полезных ископаемых

В Азербайджане незначительно повышен прогноз по сбору налога на добычу полезных ископаемых 13:41
Финансы
25 мая 2024 г. 15:32
В Азербайджане незначительно повышен прогноз по сбору налога на добычу полезных ископаемых

Согласно прогнозам, в Азербайджане поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составят 160 млн манатов или 0,4% доходов госбюджета в 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 1,1% или 1,7 млн манатов больше утвержденного прогноза 2024 года.

Прогноз доходов пересмотренного госбюджета Азербайджана на 2024 год будет увеличен с 34 млрд 173 млн манатов до 36 млрд 353 млн манатов, а прогноз расходов - с 36 млрд 763 млн манатов до 39 млрд 707,3 млн манатов.

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