​В Азербайджане может сократиться коэффициент адекватности капитала банковского сектора

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане проведена оценка влияния возможного ухудшения качества кредитного портфеля на адекватность капитала банковского сектора.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, на 1 апреля текущего года 5,9% (1 174 млн. манатов) кредитного портфеля составили неудовлетворительные или рисковые кредиты. Согласно требованиям Центробанка, по данным кредитам необходимо формировать 30-процентные и 60-процентные резервы. С целью оценки воздействия возможных шоков на качество банковских кредитов проведена симуляция формирования 100-процентного резерва по неудовлетворительным или рисковым кредитам на случай дефолта.

По информации, согласно результатам оценки, банковский сектор в целом устойчив к данному шоку: коэффициент адекватности капитала банковского сектора фактически может сократиться с 17,3% до 14,7%, без учета Международного банка Азербайджана - с 20,3% до 18,5%.