В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов

Президенту Ильхаму Алиеву будут представлены предложения о доведении минимальной суммы трудовой пенсии до 280 манатов.

Президенту Ильхаму Алиеву будут представлены предложения о доведении минимальной суммы трудовой пенсии до 280 манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном главой государства распоряжении о дополнительных мерах в области улучшения социального благосостояния населения.

Кабинету министров также поручено в 10-дневный срок представить президенту страны предложения о повышении размеров социальных пособий и стипендий.

Напомним, что в настоящее время минимальный размер трудовой пенсии в Азербайджане составляет 240 манатов.