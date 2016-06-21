​В Азербайджане будут установлены стандартные цены на использованные запчасти автомобилей

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На страховом рынке Азербайджана все еще остается проблема, связанная с ценами на использованные запчасти автомобилей. Об этом заявил Report Закир Керимзаде, исполнительный директор ООО Audatex-Azerbaijan, занимающейся оценкой ущерба, нанесенного поврежденным в авариях автомобилям.

По его словам, средний возраст машин в Азербайджане составляет 14 лет. Поэтому страховые компании заинтересованы в использовании купленных на вторичном рынке запчастей при ремонте поврежденных автомобилей. С этой позиции оценка по системе Audatex невыгодна для страховых компаний: "Ущерб оценивается на основе цен новых запчастей, введенных в систему путем кодирования. Вторичный рынок не работает по этой системе, к тому же цены здесь формируются на основе спроса-предложения, поэтому в систему Audatex невозможно ввести конкретные цены. Продавцы использованных запчастей не заинтересованы в сотрудничестве с нами".

В результате система Audatex в Азербайджане применяется на 30%, то есть страховые компании обращаются к ней только при расчете ущерба, нанесенного новым автомобилям.

По словам З.Керимзаде, для выхода из ситуации его компания представила Бюро обязательного страхования (БОС) ряд предложений: "Мы предлагаем вычитывать из стоимости новой запчасти амортизационные расходы с учетом года и пробега автомобиля и таким способом установить стандартные цены на использованные запчасти. Страховые компании должны ориентироваться в своих расходах на эти цены, которые будут заложены в системе. Нашей целью является применение стандартов в этой сфере".

В настоящее время предложения Audatex-Azerbaijan, помимо БОС, рассматриваются в Палате надзора за финансовыми рынками. В случае положительного заключения предложение будет внедрено на рынке.