В Азербайджане будет разработана единая таблица оценки страхования автомобилей

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане с участием представителей ряда страховых компаний будет разработана единая таблица оценки страхования автотранспортных средств. Как сообщает Report, такое решение принято на встрече в Ассоциации Страховщиков Азербайджана (АСА), прошедшей с участием андеррайтеров по автомобилям и специалистов отделов по оценке страховых случаев.

Согласно этой таблице, в зависимости от страны-производителя, марки и года производства автомобилей будет определена их рыночная стоимость: "То есть на основе установленных коэффициентов (процентных показателей) будет рассчитано, сколько теряет автомобиль в цене от первоначальной стоимости в зависимости от года производства. Таким образом, это позволит устранить споры о сумме страхования и взносах, возникающие при страховании подержанных автомобилей".

Отметим, что встреча была организована по итогам прошедшего 11 ноября заседания Комитета по добровольному страхованию АСА. На заседании был обсужден вопрос оплаты в рассрочку страховой стоимости, страховой суммы и страхового взноса в долгосрочных контрактах (более 1 года), который нашел отражение в "Правилах по полному страхованию легковых автомобилей, находящихся во владении физических лиц".