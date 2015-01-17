В Азербайджане 72% инвестиций приходится на долю внутренних источников

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в 2014 году инвестирование в основной капитал их всех финансовых источников по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 1,7% и составило 17,6 млрд. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 72,3% из этого объема обеспечено за счет внутренних источников.

Отметим, что 63,9% потраченных инвестиций приходится на долю производства продукции, 36,1% - на строительство объектов сфер обслуживания. Инвестирование в основной капитал государственными учреждениями и предприятиями составило 48,2% от общего объема инвестиций.