Unibank предлагает выгодные бизнес-кредиты 

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В течение месяца ОАО Unibank проводит кредитную кампанию, в рамках которой владельцы бизнеса смогут получить кредиты без комиссии. Как сообщает Report со ссылкой на банк, за бизнес кредиты, оформленные в течение января, будет взиматься 0% комиссий.

Также для владельцев бизнеса в Unibank действует кампания, в рамках которой клиенты, открывшие счет до 31 января, получат скидки в размере 50% на различные банковские операции.

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы: "Кара Караев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал", 15-ый филиал, "Нефтчиляр", "Ахмедлы", "Аджеми" и "Unibank-бизнес центр" или же в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.