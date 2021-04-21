Убытки кредитных союзов в Азербайджане не изменились

Кредитные союзы Азербайджана завершили первый квартал этого года с убытком в размере 0,6 млн манатов.

Кредитные союзы Азербайджана завершили первый квартал этого года с убытком в размере 0,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это аналогично показателю прошлого года.

В январе-марте доходы кредитных союзов составили 0,7 млн манатов (на 12,5% меньше ), расходы - 0,2 млн манатов (не изменились), а отчисления на специальные резервы - 1 млн манатов (на 9,1% меньше).

На 1 января этого года активы кредитных союзов составили 15,3 млн манатов, что на 4,4% меньше, чем год назад. Из них 13,5 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора сократился на 5,6%.

За отчетный период обязательства кредитных союзов снизились на 9,4%, до 5,8 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 1%, до 9,5 млн манатов.