У "дочек" трех банков РФ в Казахстане на счетах заморожено более 21 млн долларов

Сумма остатков на корреспондентских счетах трех "дочек" российских банков в Казахстане, которые из-за санкций Запада заблокированы в иностранных кредитных организациях, составляет 9,2 млрд тенге (свыше 21,6 млн долларов).

Сумма остатков на корреспондентских счетах трех "дочек" российских банков в Казахстане, которые из-за санкций Запада заблокированы в иностранных кредитных организациях, составляет 9,2 млрд тенге (свыше 21,6 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой нам ТАСС, об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

"На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге", - информировала она в ответе на запрос депутатов нижней палаты парламента, опубликованном в понедельник.

По ее словам, речь идет о счетах таких дочерних банков в Казахстане как Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. "Кроме того, иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам ДБ АО "Сбербанк" на сумму 2,9 млрд тенге (более 6,8 млн долларов). По клиентам ДБ АО "Альфа-банк" заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам на сумму 3,9 млрд тенге (свыше 9,1 млн долларов)", - пояснила глава агентства. Для разблокировки операций клиентам банков необходимо самостоятельно получить отдельное разрешение регулятора США, заполнив специальную форму.

Абылкасымова напомнила, что в мае казахстанское АО "Банк "ЦентрКредит" приобрело "дочку" Альфа-банка. "АО "Банк "ЦентрКредит" направлено письмо в OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами США - прим. ТАСС) для получения генеральной лицензии для исключения ДБ АО "Альфа-банк" из списка SDN в связи со сменой акционера, после получения которого ожидается полная разблокировка его корреспондентских счетов и средств клиентов", - пояснила руководитель агентства.