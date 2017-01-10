Turk Hava Yolları потерял 100 млн лир за 4 дня

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Авиакомпания Turk Hava Yolları (THY) за последние 4 дня отменила более 1 000 полетов из-за сильнейшего снегопада в Стамбуле. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, по этой причине THY обеспечил отелями 15 тыс. человек, 40 тыс. обеспечены едой. В итоге, за этот период THY потерпел убыток в размере 100 млн лир (28 млн долларов).

Убыток компании вырос также из-за дополнительного расхода топлива самолетами, вынужденными совершать посадки в других аэропортах. Все это отрицательно сказалось на стоимости акций THY на Стамбульской фондовой бирже. Так, вчера, 9 января, они обесценились на 4,87%. Ожидается, что THY завершит первый квартал 2017 года с убытками.