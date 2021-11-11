О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турецкая лира вновь обновила антирекорд к доллару США

Турецкая лира вновь обновила антирекорд к доллару США Курс турецкой лиры по отношению к доллару второй день подряд обновляет исторический минимум на фоне укрепления американской валюты после статистики по инфляции в США.
Финансы
11 ноября 2021 г. 12:08
Турецкая лира вновь обновила антирекорд к доллару США

Курс турецкой лиры по отношению к доллару второй день подряд обновляет исторический минимум на фоне укрепления американской валюты после статистики по инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.45 по бакинскому времени курс доллара США к лире рос до 9,93 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

По данным Минтруда США, в октябре годовая инфляция ускорилась до 6,2% вместо ожидаемых 5,8%. Это самый высокий показатель с ноября 1990 года. В сентябре рост потребительских цен оценивался в 5,4%. На этом фоне доллар заметно укрепился к иене, евро и фунту.

Центробанк Турции принял в конце октября решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение.

Лира начала резко дешеветь в середине октября на фоне новости об увольнении трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух заместителей его главы. Они в сентябре проголосовали против уменьшения ставки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish lira rate against US dollar renews anti-record again
Версия на азербайджанском языке Türk lirəsi ABŞ dollarına nisbətdə antirekordu bir daha yeniləyib

Другие новости из категории

Самир Шарифов: Неисполнение расходов бюджета достигнет 1,2-1,3 млрд манатов
Самир Шарифов: Неисполнение расходов бюджета достигнет 1,2-1,3 млрд манатов
11 ноября 2021 г. 12:30
Самир Шарифов: Расходы на восстановление Карабаха – одни из приоритетных в бюджете
Самир Шарифов: Расходы на восстановление Карабаха – одни из приоритетных в бюджете
11 ноября 2021 г. 12:27
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2021)
11 ноября 2021 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2021)
11 ноября 2021 г. 09:15
MasterCard ожидает сильного роста финансовых показателей
MasterCard ожидает сильного роста финансовых показателей
11 ноября 2021 г. 07:39
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
10 ноября 2021 г. 19:10
Турецкая лира обновила исторический антирекорд к доллару США
Турецкая лира обновила исторический антирекорд к доллару США
10 ноября 2021 г. 18:06
Азербайджан привлечет 350 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Азербайджан привлечет 350 млн долларов на борьбу с коронавирусом
10 ноября 2021 г. 17:55
Денежные переводы в Азербайджан из-за рубежа выросли на 19 %
Денежные переводы в Азербайджан из-за рубежа выросли на 19 %
10 ноября 2021 г. 17:37
Самир Шарифов: Госгарантии не создают проблем фискальной устойчивости
Самир Шарифов: Госгарантии не создают проблем фискальной устойчивости
10 ноября 2021 г. 15:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi