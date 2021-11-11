Турецкая лира вновь обновила антирекорд к доллару США

Курс турецкой лиры по отношению к доллару второй день подряд обновляет исторический минимум на фоне укрепления американской валюты после статистики по инфляции в США.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару второй день подряд обновляет исторический минимум на фоне укрепления американской валюты после статистики по инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.45 по бакинскому времени курс доллара США к лире рос до 9,93 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

По данным Минтруда США, в октябре годовая инфляция ускорилась до 6,2% вместо ожидаемых 5,8%. Это самый высокий показатель с ноября 1990 года. В сентябре рост потребительских цен оценивался в 5,4%. На этом фоне доллар заметно укрепился к иене, евро и фунту.

Центробанк Турции принял в конце октября решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение.

Лира начала резко дешеветь в середине октября на фоне новости об увольнении трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух заместителей его главы. Они в сентябре проголосовали против уменьшения ставки.