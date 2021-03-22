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Турецкая лира рухнула на 17%

Турецкая лира рухнула на 17% Это произошло после решения президента Турции Тайипа Эрдогана сменить главу центрального банка страны
Финансы
22 марта 2021 г. 11:59
Турецкая лира рухнула на 17%

Турецкая лира обвалилась на 17% в начале азиатских торгов после решения президента Турции Тайипа Эрдогана сменить главу центрального банка страны.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Курс доллара к турецкой валюте с 7,22 лиры за доллар США в пятницу подскочил до 8,3415 лиры и едва не обновил исторический минимум, показанный в ноябре прошлого года.

Напомним, что 18 марта Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 17% до 19%. После этого Эрдоган уволил главу регулятора Наджи Агбала. Новым председателем Центробанка страны стал Шахап Кавджиоглу, который до этого выступал в СМИ против повышения ставки.

За последние 20 месяцев Кавджиоглу стал четвертым человеком, назначенным на пост главы Центробанка.

Эрдоган уволил третьего главу ЦБ за последние два года. Наджи Агбал успел проработать на своем посту чуть больше пяти месяцев.

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Версия на английском языке Turkish lira plunges 17%
Версия на азербайджанском языке Türk lirəsinin dəyəri 17 % azalıb

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