 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минфин: Турция не просила кредитов от МВФ

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Турция не ведет переговоры по выделению стране кредитов от Международного валютного фонда (МВФ).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило министерство казначейства и финансов Турции.

    "Утверждения о переговорах по выделению Турции кредитов МВФ не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественным мнением. Экономика Турции смогла преодолеть кризисный период без внешней поддержки", - говорится в сообщении ведомства.

    Отметим, что в прошлом году турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 30%. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi