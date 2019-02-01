Минфин: Турция не просила кредитов от МВФ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Турция не ведет переговоры по выделению стране кредитов от Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило министерство казначейства и финансов Турции.

"Утверждения о переговорах по выделению Турции кредитов МВФ не соответствуют действительности и являются манипуляцией общественным мнением. Экономика Турции смогла преодолеть кризисный период без внешней поддержки", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в прошлом году турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 30%.