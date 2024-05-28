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Торги на фондовой бирже Гонконга открылись снижением котировок

Торги на фондовой бирже Гонконга открылись снижением котировок Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов снизился на 0,07%, до отметки 18 814,01. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, вырос на 0,09%, до 3 868.
Финансы
28 мая 2024 г. 08:45
Торги на фондовой бирже Гонконга открылись снижением котировок

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов снизился на 0,07%, до отметки 18 814,01. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, вырос на 0,09%, до 3 868.

Как сообщает Report, снижению основного индекса способствовало падение цен на акции компаний, работающих в сфере услуг связи, отрасли потребительских товаров, финансовом секторе, а также в промышленности.

Так, акции технологического гиганта Tencent на открытии торгов потеряли в цене 0,05%, ценные бумаги одного из лидеров отрасли электронной коммерции Alibaba подешевели на 0,06%, акции Bank of China упали на 0,26%.

Среди "голубых фишек" на открытии торгов рост продемонстрировали ценные бумаги 29 компаний, у 33 они подешевели, у 20 - не изменились в цене.

Инвестиционная компания Alibaba Health Information Technology (подразделение Alibaba, занимающееся предоставлением интернет-решений для медицинской и фармацевтической промышленности) стала "голубой фишкой", чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+4,23%). "Голубой фишкой", чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стал гонконгский оператор недвижимости CK Asset Holdings Limited (-4,4%).

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