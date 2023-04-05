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Вице-министр торговли Казахстана: Ожидаем дальнейшего углубления сотрудничества с Азербайджаном

Вице-министр торговли Казахстана: Ожидаем дальнейшего углубления сотрудничества с Азербайджаном Казахстан ожидает дальнейшего углубления взаимоотношений с Азербайджаном.
Финансы
5 апреля 2023 г. 12:21
Вице-министр торговли Казахстана: Ожидаем дальнейшего углубления сотрудничества с Азербайджаном

Казахстан ожидает дальнейшего углубления сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом журналистам заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

По его словам, приоритетом развития двустороннего сотрудничества является укрепление торгово-экономических отношений и рост инвестиций, а также Средний коридор.

"Кроме того, мы очень заинтересованы в развитии экспортных и импортных совместных операций. В целом, интерес к совместному бизнесу достаточно большой", - сказал Торебаев.

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Версия на английском языке Deputy minister of trade: Kazakhstan expects further deepening of cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın ticarət nazirinin müavini: “Azərbaycan ilə əməkdaşlığın daha da dərinləşməsini gözləyirik”

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