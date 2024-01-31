​​​​​​​Талех Кязымов: Азербайджанские банки начнут оказывать брокерские услуги

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен с этого года привлечь местные банки к оказанию брокерских услуг.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен с этого года привлечь местные банки к оказанию брокерских услуг.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, это будет способствовать дальнейшему расширению рынка капитала, учитывая широкую филиальную сеть банков.

"У нас много планов, прежде всего в части инфраструктуры, направленных на то, чтобы рынок капитала работал эффективно. Кроме того, у нас есть планы по цифровизации рынка. Вместе с тем, будет проводиться работа по повышению уровня осведомленности инвесторов и эмитентов", - сказал Кязымов.